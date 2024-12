Artigianato e Innovazione: il bilancio di CNA Imperia per il 2024 e le prospettive per il futuro

L’artigianato nella provincia di Imperia continua a distinguersi come settore strategico e vitale per il tessuto economico e sociale del territorio. Nonostante un contesto competitivo e le trasformazioni dettate dall’evoluzione tecnologica e dalle sfide della transizione ecologica, il comparto artigiano dimostra una resilienza straordinaria. CNA Imperia, forte del suo ruolo di punto di riferimento per le imprese artigiane, ha accompagnato il settore nel 2024 con iniziative mirate, innovazione e supporto costante.

Un Settore in Evoluzione: I Dati di Riferimento

Secondo i dati della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, nella provincia di Imperia operano oltre 7.200 imprese artigiane, un numero che evidenzia l’importanza strategica del comparto per il territorio. Il saldo positivo di +29 imprese nel primo semestre 2024 (+0,12%) è un segnale incoraggiante, che conferma come l’artigianato stia reagendo alle sfide con rinnovata vitalità.

Tra i settori chiave emerge il comparto delle costruzioni e installazioni, che sta affrontando una trasformazione epocale grazie alle opportunità legate all’efficientamento energetico e alle energie rinnovabili. L’adozione di soluzioni innovative e l’accesso ai fondi del PNRR stanno trainando questa filiera, che rappresenta una leva fondamentale per la crescita sostenibile del territorio. Tuttavia, per valorizzare appieno queste potenzialità, occorre affrontare alcune criticità strutturali, come il miglioramento delle infrastrutture e la gestione dei rifiuti – in particolare ingombranti e inerti – che rappresentano sfide ancora aperte per il territorio.

Le Iniziative Strategiche di CNA Imperia nel 2024

CNA Imperia ha sviluppato un piano di interventi mirati a supportare la crescita e l’innovazione delle imprese artigiane, ponendo particolare attenzione alla transizione ecologica, alla digitalizzazione e alla valorizzazione del territorio.

Efficientamento Energetico e Energie Green

CNA Imperia ha affiancato numerose imprese del settore costruzioni e installazioni nell’accesso ai fondi dedicati all’efficientamento energetico e all’utilizzo delle energie rinnovabili. Attraverso il progetto di CNA regionale “Ricarica Liguria” la sfida e l’impegno del nostro sistema verso la transizione energetica. Attraverso incontri formativi, consulenze tecniche e la predisposizione di progetti innovativi, abbiamo aiutato oltre 50 aziende a sfruttare strumenti come il “Bando Energia Liguria” e gli incentivi nazionali per la transizione verde. Garanzia Artigianato Liguria (GAL): Supporto Concreto per le Imprese Artigiane

CNA Imperia ha svolto un ruolo chiave nell’affiancare le imprese artigiane nell’accesso al programma Garanzia Artigianato Liguria (GAL), un’importante misura regionale che prevede finanziamenti a fondo perduto per favorire la crescita e la modernizzazione delle attività artigiane. Grazie al nostro supporto, numerose aziende del territorio hanno potuto beneficiare di contributi volti a migliorare l’efficienza operativa, investire in tecnologie innovative e rafforzare la loro capacità competitiva sul mercato. Progetto “MareCultura”

Con MareCultura, CNA Imperia ha promosso una serie di eventi per valorizzare le tradizioni artigiane legate alla cultura marinara e alla storia del nostro territorio. Attraverso workshop, esposizioni e collaborazioni con enti locali, abbiamo dato voce a un patrimonio unico, capace di attrarre l’interesse di visitatori e residenti. Lancio del Marchio “Arti-Turismo”

Il progetto Arti-Turismo, fiore all’occhiello delle iniziative CNA Imperia, ha aperto nuove prospettive per l’integrazione tra artigianato e turismo. Grazie alla creazione di itinerari esperienziali, workshop dedicati e percorsi tematici, abbiamo posizionato il “fatto a mano” come elemento distintivo dell’offerta turistica locale. Attraverso collaborazioni con operatori del turismo, enti locali e strutture ricettive, il marchio ha consolidato un modello innovativo di turismo esperienziale, che punta a valorizzare le eccellenze artigianali della provincia. Le botteghe artigiane si sono trasformate in vere e proprie attrazioni, dove i visitatori possono vivere in prima persona il processo creativo, scoprendo tradizioni tramandate da generazioni. Inoltre, l’iniziativa ha generato nuove opportunità economiche per gli artigiani, favorendo un dialogo diretto con i consumatori e arricchendo l’offerta turistica con esperienze autentiche e uniche. Il marchio “Arti-Turismo” rappresenta non solo una risposta alle richieste di un turismo sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità, ma anche una leva strategica per il rilancio dell’artigianato locale su scala nazionale e internazionale. Digitalizzazione delle Imprese Artigiane

CNA Imperia ha supportato oltre 150 aziende nella transizione digitale, fornendo strumenti per accedere ai mercati online e migliorare la propria visibilità. Le imprese artigiane che hanno adottato strategie digitali hanno registrato un incremento significativo della competitività e della capacità di attrarre nuovi clienti. Formazione e Attrazione di Giovani Talenti

Investire nel futuro è una priorità: con il programma formativo dedicato ai giovani artigiani, CNA Imperia ha coinvolto oltre 100 partecipanti in percorsi di apprendimento dedicati alle nuove tecnologie, alla sostenibilità e al marketing digitale.

Infrastrutture e Competitività: Una Priorità Trasversale

CNA Imperia sottolinea l’importanza cruciale di un piano strategico per le infrastrutture e i trasporti, aspetti fondamentali per garantire la competitività del territorio. Le carenze delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie continuano a rappresentare un limite per l’autotrasporto, la logistica e il turismo. La Liguria, con la sua conformazione territoriale complessa, necessita di interventi rapidi e mirati per migliorare la viabilità, ridurre i disagi e favorire lo sviluppo economico. In particolare, CNA Imperia evidenzia come una rete infrastrutturale moderna possa valorizzare le potenzialità ancora in parte inespresse della provincia, quali il turismo, la nautica e la piccola cantieristica, l’agroalimentare e le microimprese artigiane. L’assenza di una pianificazione a lungo termine e la lentezza nell’esecuzione dei cantieri stradali penalizzano fortemente il tessuto economico locale, rendendo difficoltoso sia l’accesso dei turisti che la movimentazione delle merci. È essenziale realizzare infrastrutture che favoriscano una mobilità più agevole e consentano al territorio di rispondere prontamente alle esigenze del mercato turistico e commerciale. Un’attenzione particolare va posta all’ammodernamento delle principali arterie di collegamento e alla creazione di alternative efficaci per evitare il congestionamento del traffico, che impatta negativamente sulle attività produttive e sulla qualità della vita dei cittadini. CNA Imperia ribadisce la necessità di adottare una visione strategica che integri infrastrutture, trasporti e logistica, per rafforzare la competitività e attrarre nuovi investimenti.

Il Ruolo delle Microimprese: Sostenere la Spina Dorsale dell’Economia

Le microimprese rappresentano l’ossatura dell’artigianato nella provincia di Imperia e meritano azioni concrete per la valorizzazione del loro ruolo. CNA Imperia si impegna a promuovere misure fiscali più favorevoli, incentivi allo sviluppo con risorse certe e spendibili, nonché politiche per favorire la competitività delle imprese locali negli appalti pubblici e nelle manifestazioni promozionali.

Uno degli obiettivi strategici per il futuro è lo sveltimento della burocrazia, che rappresenta uno degli ostacoli principali alla crescita delle imprese. In parallelo, sono necessari investimenti su istruzione, formazione e lavoro per sostenere una nuova generazione di artigiani e professionisti qualificati.

Dichiarazione del Direttore di CNA Imperia

“Il 2024 è stato un anno cruciale per la crescita del comparto artigiano nella provincia di Imperia. Abbiamo affrontato sfide epocali, ma lo abbiamo fatto con determinazione e visione strategica, consapevoli del ruolo centrale che l’artigianato può svolgere per lo sviluppo del nostro territorio. Con progetti come Arti-Turismo, l’efficientamento energetico e la digitalizzazione, stiamo gettando le basi per un futuro in cui le imprese artigiane saranno protagoniste dell’innovazione, della sostenibilità e dell’esperienza turistica. Le festività natalizie, con la campagna 'Un Regalo Artigiano per Natale', rappresentano il culmine di un anno di lavoro dedicato alla valorizzazione delle nostre eccellenze.”

Prospettive per il Futuro

Guardando al 2025, CNA Imperia si pone obiettivi ambiziosi:

Rafforzare il ruolo dell’artigianato nelle politiche di transizione ecologica, supportando sempre più imprese nell’adozione di soluzioni green e sostenibili;

Consolidare il progetto Arti-Turismo, ampliando l’offerta di itinerari e percorsi esperienziali;

Investire nella formazione, con particolare attenzione ai settori emergenti come le energie rinnovabili e il restauro sostenibile;

Promuovere l’internazionalizzazione delle imprese artigiane, favorendone l’ingresso in nuovi mercati;

Collaborare con le istituzioni per accelerare la creazione di infrastrutture efficienti e moderne.

Conclusione

CNA Imperia si conferma come il partner di riferimento per le imprese artigiane, offrendo soluzioni concrete e progetti innovativi per sostenere un settore che rappresenta il cuore dell’economia locale. Il nostro impegno è quello di continuare a valorizzare l’artigianato come simbolo di eccellenza, creatività e tradizione, accompagnandolo nelle sfide di domani.