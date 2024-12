Sanremo, due interventi Rivieralp per la definizione dei tracciati L’assessore Artusi: “Entriamo nel vivo del progetto”

Approvati dalla Giunta comunale due interventi infrastrutturali relativi aAlcotraRivierAlp, il progetto finalizzato a creare una rete integrata di percorsi dedicati a pedoni e ciclisti che valorizzi il territorio dall’arco alpino fino alla costa mediterranea.

Il primo progetto, per un importo di oltre 50 mila euro, riguarda la realizzazione delle infrastrutture segnaletiche nei comuni di Pigna, Castelvittorio, Triora, Baiardo, Ceriana, Sanremo e Mendatica; il secondo, per un importo di oltre 162 mila euro, è riferito ad interventi e manutenzione su piste e cammini per la creazione di sentieri per bici da località Melosa a Sanremo e dal Monte Saccarello al Garezzo.

“Con l’adozione di queste due delibere – spiega l’assessore ai fondi europei Lucia Artusi – entriamo nel vivo nel progetto AlcotraRivierAlp, che prevede la definizione di tracciati che permetteranno di scoprire e vivere appieno un comprensorio unico. RiverAlpAlcotra è un progetto transfrontaliero che non solo rafforza il legame tra Italia e Francia ma si propone anche come modello di turismo sostenibile. Ringrazio il consigliere Luigi Marino, referente del progetto su incarico dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni, che tanto si sta adoperando nel seguire le fasi progettuali”