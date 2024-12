Vigilia di Natale, alla scoperta di Bordighera a bordo del trenino dei bambini (Foto e video)

Il trenino dei bambini in città, il concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò e l'arrivo dal mare di Babbo Natale animeranno Bordighera nel giorno della vigilia di Natale.

La giornata odierna è, infatti, iniziata con un giro in trenino lungo le vie della città per far vivere ai più piccoli la magia del Natale tra le bellezze di Bordighera. Il trenino si è fermato al mercato coperto, alla Scibretta, all'ufficio Iat e all'inizio di via Pasteur, ai piani di Borghetto. I più piccini potranno salire a bordo del trenino anche nel pomeriggio odierno dalle 15 alle 19.

Dalle 16, invece, il centro città sarà animato dal concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò che suonerà per augurare a cittadini e ai turisti "Buon Natale". Alle 17.30, infine, al porto turistico della città delle palme dal mare arriverà Babbo Natale su una slitta galleggiante trainata da sei alci subacquei per consegnare doni e dolcetti a tutti i bimbi. Tutti gli eventi hanno il patrocinio del Comune.