Santo Stefano al Mare, Vicesindaco Donato Piccirilli: “Oltre 400 mila euro di interventi per migliorare la vivibilità del nostro borgo”

A Santo Stefano al Mare oltre 400mila euro di interventi realizzati nel secondo semestre del 2024 o in corso di esecuzione, finanziati grazie a risorse provenienti da avanti di amministrazione. “Sono lavori molto attesi dalla popolazione - commenta il Vicesindaco Donato Piccirilli - che siamo riusciti a realizzare grazie ad un avanzo di bilancio, che hanno la finalità di migliorare la vivibilità del nostro splendido borgo. Da interventi di difesa e messa in sicurezza, alla manutenzione della scuola elementare, ad interventi per migliorare Santo Stefano al Mare dal punto di vista estetico e funzionale. Un borgo più sicuro e più bello per cittadini e turisti. Infine, sono particolarmente soddisfatto che a breve sarà fruibile il posteggio in via San Stevi, con oltre 40 nuovi posti auto”.

"Ho avuto incarico dall’Amministrazione Comunale - prosegue il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, l’Architetto Mariano Zampino - di individuare una serie di interventi volti al miglioramento della vivibilità quotidiana del paese da parte dei cittadini in relazione alle esigenze più sentite. I criteri di scelta sono stati quindi in primis la sicurezza, poi il miglioramento dei servizi e il decoro. E’ stato rivolto un occhio di riguardo ai giovani prevedendo un intervento che renda fruibile e sicuro il “campetto” di Via Ponte Romano, così da costituire un punto di aggregazione sano per attività ludico-sportive vista anche la adiacenza con la palestra all’aperto di recente realizzazione".

Nello specifico i lavori già realizzati o in corso di esecuzione per un ammontare di circa 150 mila euro:

• raccolta e canalizzazione acque sotterranee zona retrostante Cimitero Comunale (intervento di difesa strutture cimitero)

• realizzazione parcheggio via San Stevi Superiore (intervento gestito e diretto internamente dall’Ufficio Tecnico Comunale a parte i calcoli strutturali). Si è partiti dall’acquisto dell’area nel 2023 da parte dell’Amministrazione a questa realizzazione che ha previsto uno studio di quote e pendenze finalizzato a minimizzare la realizzazione di opere di contenimento e di sostegno, e a garantire la facile accessibilità da via San Stevi Superiore. Il parcheggio sta per essere aperto con la attuale la pavimentazione in materiale misto granulare stabilizzato e compattato al fine di garantire la permeabilità dei suoli. ciò permetterà di risolvere una carenza annosa di parcheggi nella zona. si prevede nell’anno 2025 di completare l’intervento mediante realizzazione di una pavimentazione definitiva, un sistema di raccolta delle acque meteoriche e un nuovo impianto di illuminazione, oltre ad altri interventi di miglioramento estetico e di inserimento di verde decorativo. a regime, quindi quando potranno essere disegnati i posti auto e viabilità sulla nuova pavimentazione, il parcheggio potrà ospitare circa 50 autovetture.

• Manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio scuole elementari di Lungomare C. Colombo, volto a ripristinare i danni provocati dall’umidità di risalita e dal salino.

• Intercettazione raccolta e canalizzazione acque sotterranee in via Vespucci, centro storico, che provocavano infiltrazioni ai locali prospettanti verso la sottostante via Roma.

• Implementazione impianto di raccolta acque in via Eroi Sanstefanesi, centro storico, al fine di evitare l’allagamento della strada e della sottostante Piazza Saffi.

• Manutenzione pavimentazione sintetica campo da calcio di via Ponte Romano.

• Miglioramento accessibilità pedonale al Cimitero Comunale.

• Sostituzione centrale termica stazione dei Carabinieri.

• Tinteggiatura artistica panchine Lungomare Colombo.

• Illuminazione artistica della torre ennagonale, sede comunale.

• Raccolta acque affioranti in via Cave.



I lavori progettati e già affidati e di prossima esecuzione dai primi giorni di gennaio 2025, per un ammontare complessivo di oltre 250 mila euro sono i seguenti:

• manutenzione straordinaria campetto polisportivo strada Ponte Romano (si prevede un intervento di rifacimento totale del tappeto in erba sintetica antitrauma con tracciatura campi per gioco calcetto e tennis. rifacimento e messa in sicurezza delle porzioni murarie lesionate lato spogliatoi. rifacimento recinzioni interne, realizzazione di un accesso al campo per persone con ridotta capacità motoria.

• Manutenzione straordinaria passeggiata e fioriere lungomare C. Colombo.

• Raccolta e canalizzazione acque piazzale interno nella parte antica del Cimitero Comunale.

• Ripristino e rifacimento asfaltature tratti di viabilità comunale (via delle Valli, via San Stevi Superiore, via Bussolino, via Cave).

• Consolidamento e messa in sicurezza opere murarie in via Cave.

• Rifacimento opere di delimitazione e ringhiere in via G. Cesare.

• sostituzione prato sintetico cortile interno alle Scuole Elementari.