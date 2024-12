La nuova meme coin Wall Street Pepe raccoglie 35 milioni di dollari in circa tre settimane di prevendita

In un mercato delle meme coin in flessione, con una capitalizzazione scesa da 137 a 117 miliardi di dollari e le principali criptovalute in rosso, Wall Street Pepe (WEPE) si distingue come una sorpresa positiva.

Nonostante le difficoltà generali del mercato, questa nuova meme coin ha conquistato la fiducia degli investitori, raccogliendo oltre 25 milioni di dollari in soli 13 giorni. Ora, con un totale di 35 milioni raccolti in tre settimane, WEPE sta battendo ogni record e attirando con forza l’attenzione di trader ed esperti del settore.

Scopri ora come questo progetto sta riscrivendo le regole delle prevendite e cosa potrebbe riservare il futuro.

Opportunità per gli investitori: come partecipare alla prevendita di Wall Street Pepe

Wall Street Pepe (WEPE) continua a catturare l’attenzione degli investitori grazie alla sua prevendita dinamica, che prevede un aumento progressivo del prezzo del token $WEPE. Con il 20% della fornitura totale di 200 miliardi di token riservato alla prevendita, gli investitori hanno ancora l’opportunità di acquistare WEPE prima del suo debutto sui DEX. Attualmente, il token è venduto a 0,0003653 dollari, ma questo prezzo è destinato ad aumentare a breve

Secondo Coinsniper, la prevendita potrebbe concludersi il 3 marzo 2025, salvo il raggiungimento anticipato del limite massimo. Gli investitori possono partecipare ora utilizzando ETH, BNB, USDT o anche una carta bancaria, senza requisiti di investimento minimo.

Dopo la prevendita, i possessori dei token potranno riscattare i propri WEPE, che saranno poi disponibili su DEX selezionati. Per garantire stabilità al mercato, il progetto ha destinato il 15% della fornitura totale alla liquidità e un ulteriore 12% alle ricompense per lo staking, con un APY del 38%.

Gli staker potranno sbloccare i propri token sette giorni dopo il lancio sugli exchange, rendendo WEPE una delle opportunità più interessanti, in termini di ROI, nel panorama delle meme coin.

Wall Street Pepe: una piattaforma per democratizzare gli investimenti nelle meme coin

Wall Street Pepe (WEPE) si propone di rivoluzionare il mercato delle criptovalute, mettendo a disposizione dei trader meno esperti degli strumenti avanzati e delle strategie di investimento ad hoc per replicare il successo dei grandi investitori. Grazie all’insieme di segnali di trading riservato ai possessori di WEPE, il progetto mira a guidare i propri utenti nell’identificazione di opportunità ad alto potenziale, aiutandoli a investire in sinergia per massimizzare i profitti.

La piattaforma offrirà anche strategie avanzate, consigli sugli investimenti in presale promettenti e altri strumenti per supportare la community nel complesso mercato delle meme coin. Inoltre, il 15% della fornitura totale di token sarà destinato a ricompense di trading, incentivando gli utenti che seguono le strategie suggerite dal progetto.

Gli esperti come Samubit, seguiti da oltre migliaia di appassionati di criptovalute, hanno espresso pareri positivi su $WEPE, sottolineando il suo potenziale in un mercato delle meme coin a tema “rana” che vale 14 miliardi di dollari.

Con un’affluenza media di 2 milioni di dollari al giorno durante la prevendita, WEPE si posiziona come un’opzione interessante sia per i nuovi investitori che per quelli esperti, rappresentando una combinazione di innovazione e community.

Come comprare Wall Street Pepe (WEPE)

Acquistare Wall Street Pepe ($WEPE) durante la prevendita è semplice e accessibile anche per i principianti. Per ottenere i tuoi token basta seguire questi semplici passi:

Scaricare un wallet compatibile: Installare un portafoglio digitale come MetaMask, Trust Wallet o Best Wallet, compatibile con la blockchain del token WEPE. Acquistare criptovalute: Assicurarsi di avere ETH, BNB o USDT nel proprio wallet. In alternativa, si può utilizzare una carta bancaria per acquistare direttamente i token durante la prevendita. Visitare il sito ufficiale: Accedere alla piattaforma di prevendita di WEPE e connettersi al sito tramite il wallet. Scegliere l’importo da investire: Decidere quanti $WEPE si desidera acquistare e confermare la transazione. Non è richiesto un investimento minimo, il che rende l'acquisto accessibile a tutti. Riscattare i propri token: Dopo la conclusione della prevendita, si potranno richiedere i propri WEPE e prepararli per il trading sui DEX.

Seguendo questi semplici passaggi, anche tu potrai entrare nel mondo di Wall Street Pepe e sfruttare le sue potenzialità. Inoltre, puoi seguirne tutti gli sviluppi, collegandoti alle sue pagine social ufficiali: X e Telegram.

