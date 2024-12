Sanremo, nell'ultimo consiglio comunale del 2024 il bilancio triennale: focus su lavori pubblici e progetti green

L'ultimo consiglio comunale del 2024 per Sanremo sarà, come a voler rispettare la tradizione che accompagna la fine dell'anno, incentrata sul bilancio: nello specifico, il tema che verrà principale che verrà trattato e su cui i consiglieri sono stati chiamati a riunioni più corpose è stato quello relativo al bilancio per il triennio 2025-2027.

Sarà quindi portata in aula la discussione su quelli che saranno, tra le altre cose, gli impegni di spesa che l'amministrazione si impegnerà a seguire nel corso dei prossimi tre anni e che, in realtà, non comporterà grandi cambiamanti rispetto a quanto già inserito in programma durante l'assemblea del 30 luglio.

Entrando nello specifico, il primo intervento inserito riguarda i lavori di sistemazione della nuova sede dei vigili e l'approvazione del secondo lotto da 682.000 euro, gli interventi in parco Villa Mercede per 400.000 euro, il rifacimento e l'impermeabilizzazione del cortile della scuola Montessori.

A questi si aggiungono due ulteriori interventi, che il Comune eseguirà tramite il cofinanziamento derivante dalla Regione, per interventi di sistemazione della piazza del Mercato Annonario e dei parcheggi in via Scoglio, che costeranno rispettivamente 1.195.000 e 226.000 euro. Si tratta di interventi inseriti nel piano Sanremo verde, per rendere quindi più green le aree indicate, e che il Comune finanzierà per il 30% della spesa, mentre il resto sarà coperto dai fondi regionali.

Gli altri progetti inseriti sono invece derivanti da precedenti discussioni: non si prospettano quindi grandi novità rispetto a quanto approvato la scorsa estate, ma la continuazione di quello già avviato.