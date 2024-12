Sanremo: affidato alla BB Dolciaria di Taggia il bar del Comune, offerti 7.800 euro di canone all'anno

E’ stato affidato alla BB Dolciaria, storica azienda taggese, il bar del comune di Sanremo. Nei mesi scorsi palazzo Bellevue aveva indetto la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei locali all’interno del comune da adibire a bar, per tre anni ed eventualmente rinnovabile per ulteriori tre.

Il canone annuo posto a base d’asta era di 7.500 euro più Iva ed il 3 dicembre scorso sono state aperte le buste con le offerte, due in totale. Si tratta delle ditte ‘Ducale Sas’ e ‘BB Dolciaria Sas’. La seconda ha offerto un canone annuo pari a 7.800 euro, totalizzando un punteggio complessivo pari a 71 su 100.