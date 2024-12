Sanremo: camion perde olio in via Asquasciati, intervento della Polizia Locale e strada chiusa (Foto)

Disagi questa mattina a Sanremo, dove un camion ha perso dell'olio lungo via Asquasciati, causando problemi alla viabilità. La Polizia Locale è immediatamente intervenuta per mettere in sicurezza l’area e ha disposto la chiusura temporanea della strada al traffico.

Sul posto stanno operando i tecnici incaricati del ripristino del manto stradale, impegnati a rimuovere l’olio per evitare ulteriori pericoli agli automobilisti e ai pedoni. Nel frattempo, gli agenti stanno anche verificando la presenza di olio nel sottopasso Croce Rossa, per accertare se il mezzo coinvolto possa aver lasciato tracce durante il transito in quella zona.