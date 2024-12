Incidente sull'Aurelia Bis: giovane trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Sanremo

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, verso le 4.30, sull’Aurelia Bis all’altezza di Taggia, coinvolgendo un’auto con a bordo un giovane di 21 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha subito danni tali da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari della Croce Verde Arma, accompagnati dall’automedica Alfa 2. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.

A gestire la situazione e a garantire la sicurezza del tratto stradale durante le operazioni di soccorso, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati anche di mettere in sicurezza il veicolo e di ripristinare le condizioni di viabilità. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.