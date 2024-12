Sanremo: al via la procedura per l'affidamento della piscina comunale dall'agosto del prossimo anno

Il comune di Sanremo ha avviato la procedura per l’affidamento della piscina comunale di Villa Mercede, nel quartiere di San Martino.

La struttura verrà messa a gara, tenendo conto dei limiti logistici della struttura (scarsità dei posteggi per gli utenti) e tecnici di funzionamento (alcuni macchinari per la sanificazione dell'acqua hanno necessità di manutenzione straordinaria), con una base di 3.500 euro all'anno, con aumento dell'IVA (22%) di 770, per un totale di euro 4.270,00 annuale,

Verrà disposto un provvedimento di proroga della concessione della piscina fino al 31 luglio del prossimo anno, in considerazione del fatto che attualmente non vi sono degli sviluppi giuridici che consentono di comprendere se verrà data esecuzione al proseguo dei lavori inerente il nuovo ‘Palazzetto dello Sport’, nel quale è previsto la costruzione di una nuova piscina comunale che, pertanto, se ultimato, consentirà di avere contemporaneamente due piscine comunali sul territorio comunale.

La nuova gara prevede una durata della concessione di 4 anni, a partire dal 1 agosto prossimo. Il valore della concessione è di 1.300.000 euro.

La struttura è composta, al piano terra:

• Atrio con uffici mq 65 circa

• Blocco spogliatoi maschile, femminile, sauna e servizi mq 280 circa

• Piano vasca, comprensivo di vasca grande dim. 25 x 15 profondità min. 1,80 e vasca piccola dimensione 8 mt. x 3,50 mt., profondità 0,70mt., per complessivi mq. 720 circa

• Tribuna mq 130 circa.

Al piano seminterrato:

• Locali tecnici, palestra, vasca di compenso e servizi per complessivi mq 320 circa

• Intercapedine vasca;

All'esterno:

• aree pertinenziali con accesso da Via della Mercede e strada laterale adiacente alla chiesa di San Martino, per complessivi mq 500 circa.