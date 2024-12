Sanremo: domani l'inaugurazione della mostra ‘Uno scatto per portarmi a casa’, dedicata agli ospiti del Rifugio Enpa

Domani pomeriggio, dalle 18.30 al bar ‘OltreOltreaqua’ di corso Orazio Raimondo 95 a Sanremo, si svolgerà l'inaugurazione della mostra fotografica ‘Uno scatto per portarmi a casa’, dedicata agli ospiti del Rifugio Enpa.

Saranno presenti i volontari del rifugio per la raccolta fondi e la vendita dei calendari. Durante il periodo di esposizione della mostra sarà possibile fare una donazione a favore del rifugio stesso e conoscere attraverso le immagini alcuni dei piccoli amici disponibili per essere adottati.

Le foto sono state scattate da un gruppo di fotografi amatoriali che, dopo il successo della mostra dello scorso anno e dopo aver collaborato con i volontari per la realizzazione del calendario 2025, hanno deciso di organizzare una mostra anche quest'anno, in occasione delle festività, per aiutare il rifugio e dare visibilità ai suoi ospiti, nella speranza che visitando la mostra scatti qualche ‘colpo di fulmine’ per un ‘pelosetto’ in cerca di amore.