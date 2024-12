L'Agenzia Impero vola alto a Montecarlo!

Dopo un anno di successi senza precedenti, l'Agenzia Impero di Ventimiglia ha scelto il Principato di Monaco per celebrare i traguardi raggiunti. La serata, in programma al prestigioso Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, sarà l'occasione per presentare il nuovo libro "Il codice Impero 2025", una guida strategica per il prossimo anno.

Inoltre, l'Agenzia è lieta di annunciare l'ingresso nel team di Jhonatan, esperto in relazioni internazionali e in grado di comunicare in quattro lingue: russo, tedesco, francese e inglese. La serata proseguirà al Casinò di Montecarlo, per un'esperienza indimenticabile all'insegna del lusso e del divertimento.