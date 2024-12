Sanremo: le proposte didattiche dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale Sociosanitario “Ruffini-Aicardi”

In prospettiva delle iscrizioni alla scuola superiore, è importante informarsi sulle peculiarità degli istituti scolastici del nostro territorio. Una visita alla sede dell’iis Ruffini-Aicardi presso il Mercato dei Fiori di Bussana-Valle Armea, ci permette di conoscere questa struttura relativamente nuova, un ambiente moderno, attrezzato di laboratori e impianti sportivi, che ospita i corsi di studio dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per i Servizi alla Sanità e Assistenza Sociale.

Ci riferiscono dallo Staff per l’Orientamento: “I due corsi di studio presenti in questo plesso sono ormai una realtà apprezzata sul territorio, con un bacino d’utenza ampio, che sceglie la nostra scuola anche per le specificità ed i progetti didattici che proponiamo in virtù dell’autonomia scolastica. A tal proposito,per quanto riguarda l’Istituto Professionale Sociosanitario citiamo la possibilità di conseguire anche la qualifica di Operatore Socio Sanitario grazie alla convenzione tra scuola, Asl1 imperiese e Enti per la formazione professionale regionale, le “curvature” pedagogica e sanitaria che permettono di scegliere tra un potenziamento delle discipline sanitarie o pedagogiche del programma scolastico e, per quanto riguarda l’Istituto Tecnico per il Turismo, si cura molto l’apprendimento delle lingue straniere con corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni europee di inglese e francese e l’inserimento della terza lingua, lo spagnolo, già nel biennio, anziché solo dalla terza come prevederebbe il programma ministeriale. I diplomati dei due corsi , con le competenze acquisite, possono inserirsi subito nel mondo del lavoro o proseguire gli studi in ambito universitario e presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ormai presenti anche nella nostra regione”.

Conclude la Referente orientamento, professoressa Katya Renda-Paolino: "La scuola cerca di rispondere il piu' possibile ai bisogni scolastici e di socializzazione degli studenti. In orario pomeridiano, spesso, si organizzano corsi di recupero e potenziamento per superare le difficoltà in specifiche discipline, attività laboratoriali, cineforum e progetti sportivi, in genere aperti a tutti gli alunni dell'iis Ruffini-Aicardi. Proprio nel periodo della scelta della scuola superiore, riteniamo importante che gli studenti e le loro famiglie possano avere queste specifiche informazioni; abbiamo già partecipato agli incontri organizzati dalle scuole medie e siamo disponibili nella nostra sede in occasione degli Open Day o su appuntamento che le famiglie possono richiederci "

Conclude la Referente orientamento, professoressa Katya Renda-Paolino: “La scuola cerca di rispondere il piu’ possibile ai bisogni scolastici e di socializzazione degli studenti. In orario pomeridiano, spesso, si organizzano corsi di recupero e potenziamento per superare le difficoltà in specifiche discipline, attività laboratoriali, cineforum e progetti sportivi, in genere aperti a tutti gli alunni dell’iis Ruffini-Aicardi. Proprio nel periodo della scelta della scuola superiore, riteniamo importante che gli studenti e le loro famiglie possano avere queste specifiche informazioni; abbiamo già partecipato agli incontri organizzati dalle scuole medie e siamo disponibili nella nostra sede in occasione degli Open Day o su appuntamento che le famiglie possono richiederci ".