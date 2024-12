Sanremo 2025, Giorgia favorita per la vittoria. Balzo di Rocco Hunt nelle quote, i bookie bocciano Fedez

Ancora una donna vincitrice a Sanremo? Sono di questo parere i bookmaker, che dopo l’annuncio ufficiale delle canzoni in gara, confermano Giorgia come la favorita numero uno, trenta anni dopo il trionfo con “Come saprei”. Il successo della cantante romana, in gara con “La cura per me” si gioca a 5,50 su Planetwin365, in vantaggio di misura su Elodie e la sua” Dimenticarsi alle 7”, prima rivale a 6 su bet365. Chiude il podio in lavagna “Balorda Nostalgia” di Olly, offerta a 6,50 su Snai, mentre irrompe nelle quote con “Mille vote ancora” Rocco Hunt, fuori dalla top-10 il giorno dell’annuncio degli artisti, e ora tra i favoriti a 7,50 volte la posta. Tra gli outsider c’è la coppia Irama-Achille Lauro, data a 9, mentre si sale a 15 per Noemi e Francesco Gabbani, già vincitore a Sanremo 2017. Paga invece 21 il bis di Simone Cristicchi, campione nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”, proposto alla stessa quota di Brunori Sas, Clara e Francesca Michielin. Praticamente raddoppiata invece la quota del successo di Fedez, protagonista sul palco dell’Ariston con “Battito”, che in meno di venti giorni sale da 16 a 33. Interessante anche il testa a testa tra l’ex marito di Chiara Ferragni e il rivale di “dissing” Tony Effe, duello offerto però alla pari, con entrambi proposti a 1,85. Attenzione anche a una possibile squalifica, in stile Bugo-Morgan 2020, fissata a 5 volte la posta su Better.