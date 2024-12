Ventimiglia, domani spettacolo di Natale al club jazz Mosca Bianca

A Ventimiglia serata di teatro e cabaret, il 20 dicembre, con brani musicali eseguiti dal vivo, al club jazz Mosca Bianca. Lilia De Apollonia con alcuni i suoi attori, e i musicisti del Mosca daranno vita allo spettacolo prenatalizio. Il circolo Reading e drama Ventimiglia creato da Lilia 16 anni fa presenta una carrellata di personaggi da autori umoristici divenuti classici partendo dagli anni '60 in poi.

Gli attori con lei saranno sette , canzoni per la voce di Antonello Rotondaro e Alessia Capaccioni, il patron del locale Alex Cosentino sarà al piano. Gli organizzatori promettono una serata diversa, un insieme di teatro e cabaret, con musiche e canzoni tra gli sketch, tratti da autori diventati indimenticabili come Achille Campanile e Franca Valeri, immancabile poi per la compagnia Stefano Benni sino all'attuale autore tv Beppe Tosco, riadattati e recitati dagli attori che con la regista animeranno il locale tra battute e riflessioni ironiche. Spettacolo alle ore 22, chi vorrà consumare un drink potrà farlo prima o dopo lo show. Gli interpreti sono, oltre a Lilia, Andrea Luna Conte, Gianpiero Piombo, Ersilia Ferrante, Paola Giolli,Enza Manna, Manuel Paroletti, Mariateresa Piombo anche come cantante .

Teatro e cabaret per una proposta scelta dal gruppo, diversa dai soliti spettacoli teatrali per un contatto più vicino col pubblico, che interviene coinvolto come era successo nell'applaudito "Picasso, gli altri e le altre "al Caffè Pasqualini di Vallecrosia; il gruppo di attori del circolo Reading e drama aveva fatto rivivere i maestri dell'arte , per momenti di cultura divertente regalando la serata per Natale al pubblico che vorrà intervenire . Mosca Bianca, giardini Bixa Ventimiglia.