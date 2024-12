Vallecrosia, scambio di auguri e santa messa con il vescovo Suetta a Casa Rachele Zitomirski (Foto)

Un momento di comunità e di spiritualità si è svolto, ieri, in vista delle festività natalizie presso la Casa Rachele Zitomirski a Vallecrosia.

E', infatti, stata celebrata una santa messa dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari, della polizia locale, dei dipendenti e degli ospiti della Rsa.

Un'occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. "Una bellissima occasione per incontrare i cittadini ospiti della struttura, condividere un momento di spiritualità e scambiarci gli auguri in vista del Santo Natale" - commenta il consigliere regionale e ormai ex sindaco di Vallecrosia Armando Biasi presente insieme al consigliere regionale Walter Sorriento e all'Amministrazione comunale della città della famiglia.

"Complimenti a questa realtà del nostro territorio che ogni giorno, con grande professionalità, si prende cura dei nostri cittadini ormai anziani" - sottolinea il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "La comunità si rafforza con gesti di vicinanza e attenzione".