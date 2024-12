Natale solidale, buoni spesa per famiglie in difficoltà: il service del Lions Club Bordighera Capo Nero Host

Aiutare le famiglie in difficoltà in vista delle festività natalizie è stato l'obiettivo del nuovo service solidale messo in atto dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host nella città delle palme.

I Lions hanno donato buoni spesa a quattro famiglie bisognose per permettere anche a loro di trascorrere un sereno Natale. "Un service per aiutare due persone anziane e due famiglie numerose con bambini affinché possano passare un Natale dignitoso" - fa sapere Marco Zagni, presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, che ha portato avanti l'iniziativa in comune accordo con il presidente del comitato service Giusy Girardi e i soci Lions.

"Abbiamo intenzione di continuare a proporre services mirati ad aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà" - sottolinea Zagni - "Proseguiamo a lavorare per il nostro territorio".