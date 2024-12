L'INTERVISTA: Armando Biasi "Vi spiego il passaggio da sindaco di Vallecrosia a consigliere regionale" (Video)

Armando Biasi, neo consigliere regionale in quota Lega, protagonista del secondo appuntamento con il format "L'intervista", spiega le ragioni della sua sofferta scelta di lasciare la poltrona di sindaco di Vallecrosia, ad appena un terzo (scarso) del secondo mandato consecutivo, per approdare a Genova, nella maggioranza di centrodestra che sostiene il nuovo governatore Marco Bucci. Che, come lui, ha dovuto interrompere il secondo mandato da sindaco di Genova.

Biasi analizza l'apporto dei civici nel nuovo scenario politico-amministrativo, sottolinea il fatto che la sua città esprima ben due consiglieri regionali su cinque totali dell'Imperiese (oltre a lui la rientrante Veronica Russo, FdI), fatto forse unico per un piccolo Comune, nel quale abitano e svolgono ruoli politici di un certo peso anche il segretario provinciale della Lega, Antonio Federico, e quello provinciale del Pd, Cristian Quesada, consigliere di minoranza.

Biasi affronta poi la questione sanità, con particolare riferimento al riassetto dell'ospedale di Bordighera tramite il partenariato pubblico/privato, la visione comprensoriale per le grandi opere pubbliche come la prospettata Aurelia bis nell'estremo Ponente, la caccia ai finanziamenti a beneficio di vari interventi nel suo "feudo". E conferma l'intenzione di ricandidarsi a Vallecrosia, non più da sindaco bensì da semplice consigliere, alle elezioni anticipate provocate dalla sua decadenza per incompatibilità con il ruolo in Regione, che si terranno indicativamente alla fine della primavera 2025, quando saranno trascorsi poco meno di 2 anni dalla sua rielezione, avvenuta nel giugno 2023.