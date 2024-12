Arma di Taggia, i Lions alla festa dei bambini (foto)

Natale a Villa Boselli ad Arma di Taggia, il Lions Club Arma e Taggia partecipa alla Festa dei bambini.



Grandi festeggiamenti pre-natalizi ad Arma di Taggia.Il Lions Club locale non poteva mancare, al fianco di altre importanti associazioni onlus i soci Lions si sono adoperati per portare gioia in un clima di festa tra elfi, renne, Babbo Natale ed altri personaggi del classico panorama natalizio.



Lo stand del Club Lions Arma e Taggia adornato da decine di palloncini gialli con il logo Lions e strip led prettamente festive ha colorato questa magica giornata.