Ventimiglia, domenica elezioni per il nuovo consiglio direttivo della Bocciofila Roverino

Urne aperte dalle 12.00 alle 18.00 domenica 22 dicembre per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo della Bocciofila Roverino che sarà in carica dal 2025 a tutto il 2029, è la prima volta che si voterà con le novità del nuovo statuto che prevedono un quadriennale per la durata dell'esecutivo.

Saranno 130 i soci con diritto al voto , ai nastri di partenza per essere eletti alla carica di Consigliere ci sono 10 candidati per 7 posti , probabili recordman di preferenze potrebbero essere il Presidente in carica Ambesi Massimo, e due graditi ritorni Vallepiano Costante e Gullace Fabrizio. Di seguito l'elenco dei candidati :

Ambesi Massimo ( Presidente uscente )

Ambesi Massimo Junior

Ambesi Kevin Pio

Caputo Cinzia ( Consigliere uscente)

Greco Alessandro

Gullace Fabrizio

Marcianò Natalino ( Consigliere uscente)

Schembri Andrea

Vallepiano Costante ( già Presidente in passato)

Zorzato Diego

L'unico seggio sarà allestito nei locali della società in Corso Limone Piemonte 81.