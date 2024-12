I bambini di Badalucco raccolgono le olive per la mensa scolastica: un’esperienza educativa e sostenibile (Foto)

Una giornata speciale per i piccoli alunni di Badalucco, impegnati oggi nella raccolta delle olive per produrre l’olio destinato alla mensa scolastica. Un’iniziativa che coniuga educazione ambientale, valorizzazione delle tradizioni locali e promozione della sostenibilità.

I bambini, armati di entusiasmo e sotto la guida degli insegnanti e di esperti del settore, si sono immersi nella raccolta nei suggestivi uliveti del paese, imparando l’importanza della coltivazione e della produzione locale. Un’esperienza diretta che li ha portati a conoscere da vicino le fasi che precedono l’arrivo dell’olio sulle tavole.

L’olio prodotto sarà utilizzato nella mensa scolastica, garantendo ai bambini un alimento di qualità, a chilometro zero, simbolo delle eccellenze del territorio ligure. L’iniziativa non solo educa i più piccoli al rispetto per l’ambiente e alla consapevolezza alimentare, ma rafforza il legame con la comunità e le tradizioni locali.

L’evento ha ricevuto l’apprezzamento delle famiglie e dell’amministrazione comunale, che ha sottolineato l’importanza di progetti come questo per sensibilizzare le nuove generazioni alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse del territorio. Un piccolo gesto, quello dei bambini di Badalucco, che si traduce in un grande insegnamento per il futuro.