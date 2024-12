'Festa degli auguri' a Ventimiglia: i bimbi delle scuole animano via Ruffini con canti natalizi, poesie e filastrocche (Foto e video)

Oggetti decorativi, canti natalizi, poesie e filastrocche animano via Ruffini a Ventimiglia. Un successo il progetto “Arcobaleno: il colore dei bambini” andato in scena nel pomeriggio odierno. Le vie centrali della città sono state invase da un corteo di piccoli Babbo Natale: gli alunni della scuola primaria di via Veneto e i bimbi della scuola dell’infanzia di via Chiappori dell'istituto comprensivo Biancheri, che accompagnati dai docenti e dalle famiglie, hanno raggiunto via Ruffini per la tradizionale 'Festa degli auguri'.

"I bambini hanno allestito una mostra di oggetti decorativi creati nei laboratori didattici: ghirlande di lana turca, casette di cartone, candele, palline scintillanti con i quali hanno adornato gli alberi di Natale gentilmente offerti dalla Pro Loco cittadina, ogni classe si è esibita poi nei tradizionali canti natalizi e ha fatto gli auguri a genitori e amici recitando poesie e filastrocche" - fa sapere il team docenti - "Grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco tutti i partecipanti hanno potuto ballare e cantare gioiosamente, assaporare cioccolata calda e dolcetti della tradizione, abbracciare e scattare foto ricordo al vero Babbo Natale di Ventimiglia".

"I piccoli alunni del progetto continuità scuola primaria e infanzia hanno animato la festa con un inaspettato flash mob sulle note di 'All Whant For Christmas' tutti hanno ballato e scartato i regali offerti dai negozianti di via Ruffini. Indubbiamente è stato un pomeriggio indimenticabile, a dimostrazione che la scuola può fare da stimolo per creare momenti di gioiosa aggregazione" - dice il team dei docenti - "Ringraziamo coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa: la preside reggente dell'istituto comprensivo Biancheri, professoressa Amalia Catena Fresta e il vicepreside Pierfrancesco Musacchio per la fiducia accordata, l’Amministrazione comunale, l’assessorato alla scuola e ai servizi sociali, l'assessorato alla cultura e alle manifestazioni per aver concesso l’uso del suolo pubblico e per il patrocinio, la Protezione civile, la Croce Rossa ventimigliese r all'associazione nazionale carabinieri per l’assistenza, il team 'Piegavalvole', il 'Conad Superstore di Vallecrosia, i negozianti della via pedonale Ruffini per il materiale didattico regalato, i genitori intervenuti come tutor nei laboratori creativi e il Babbo Natale della nostra città: Eraldo Cafarra. Un abbraccio caloroso è diretto agli amici della Spes Auser con i quali gli alunni della primaria hanno condiviso importanti momenti di crescita affettiva e questo pomeriggio di festa. Buon Natale a tutti e al prossimo anno".