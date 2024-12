Disastro Tenda, il Piemonte ci mette una pezza e "riattiva" i treni della neve

Tenda e ancora Tenda. Che se ne parli per il tunnel o per la ferrovia.

Il tunnel non apre, lo sanno ormai tutti. E' di oggi, invece, la notizia che la ferrovia che collega la valle Vermenagna e la Valle Roya e, per estensione,, Torino con Ventimiglia e Nizza, è entrata di diritto nell'elenco delle peggiori d'Italia. Oggi, infatti, Legambiente ha presentato a Roma il rapporto "Pendolaria 2025".

Ma ci sarà, forse, qualche mese di respiro, almeno per chi usa il treno, al quale, lo ricordiamo, non c'è alcuna alternativa su strada, proprio per la chiusura del tunnel, per andare al lavoro. Quei transfrontalieri che ogni giorno devono raggingere Tenda per lavoro, per lo più personale in servizio all'ospedale del paese, fino a marzo avranno ben sei collegamenti in più- Dodici in totale, tra andata e ritorno.

La Regione Piemonte, dal 30 dicembre, ha annunciato che attiverà le navette ferroviarie per garantire i collegamenti sul confine nella stagione invernale e per i turisti della neve. Il servizio, che il Piemonte finanzia da anni, è quest’anno quanto mai urgente alla luce della notizia del mancato via libera da parte dei francesi all’apertura del tunnel del Tenda a fine anno.

"Dopo la notizia della mancata apertura, abbiamo immediatamente attivato l’organizzazione del servizio che potrà partire il 30 dicembre per residenti e turisti – dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi – e garantire questo collegamento indispensabile soprattutto durante la stagione invernale che si trova a fare i conti, purtroppo, con un nuovo ritardo della riapertura del tunnel". "Devo ringraziare il ministero, Trenitalia e Rfi che hanno compreso l’emergenza e hanno abbreviato tutte le procedure, che altrimenti avrebbero consentito l’arrivo dei treni solo a febbraio, ovvero a stagione inoltrata: grazie alla collaborazione di tutti, invece, siamo in grado di dare una risposta rapida al territorio e ai suoi operatori", afferma l’assessore ai Trasporti della regione Piemonte Marco Gabusi.

Dal 30 dicembre, tutti i giorni, saranno 6 le coppie di navette ferrovie Limone-Tenda (12 collegamenti) che si aggiungono alle 4 coppie dei treni Cuneo-Ventimiglia (8 collegamenti) già previsti dall’orario invernale. Il servizio è gestito da Regione Piemonte, con il sostegno di Region du Sud, in collaborazione con Agenzia della Mobilità, Rfi e Trenitalia.