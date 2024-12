Manovra: Iv, rifinanziato il programma triennale della pesca (ANSA)

"Grazie a Italia Viva viene rifinanziato il programma triennale della pesca". Lo scrive su Facebook Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

"Abbiamo presentato e, come unico gruppo, super-segnalato l'emendamento a mia prima firma perché è importante dare continuità nel tempo alle misure. Un peccato che il governo e gli altri gruppi soprattutto di maggioranza non abbiano, nonostante gli impegni presi con le associazioni di rappresentanza, aggiunto ulteriori risorse a quelle che Italia Viva ha stanziato utilizzando i pochi fondi parlamentari in quota al nostro gruppo. Confido che in corso d'anno il ministro Lollobrigida possa stanziare risorse aggiuntive per un settore produttivo così importante e strategico", conclude.

(ANSA). 2024-12-17T12:16:00+01:00 TG-COM ANSA per CAMERA01 https://trust.ansa.it/99e1ddae38305cd2d1b31ae399d9f74c72465a4e632bc168ca87aaa7c411fd6f