Ventimiglia, attività ludiche e didattiche alle 'Biancheri': al via diversi laboratori (Foto)

Avvio con entusiasmo per i laboratori della scuola secondaria di primo grado dell'Ic Biancheri di Ventimiglia.

I numerosi laboratori attivati sono il frutto dell’impegno e della determinazione degli insegnanti, che hanno tradotto le proprie idee in progetti concreti per il beneficio degli studenti e della scuola. A partire da ottobre 2024, presso l’Istituto “Biancheri” di Ventimiglia hanno, infatti, preso il via diverse attività ludiche, didattiche e ricreative, che stanno riscuotendo grande partecipazione. Questi laboratori si svolgono ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14:30 alle 16, rientrando nell’orario scolastico. Gli alunni delle classi a tempo prolungato partecipano attivamente, con possibilità di coinvolgimento anche per gli studenti del tempo ordinario in casi particolari.

Le proposte sono molto variegate: teatro con i professori P. Fusco e S. Romeo, che offre un corso di recitazione e drammaturgia che culminerà in una rappresentazione finale; giornalismo scolastico, coordinato dai docenti B. Corso e C. Cocco, che mira alla creazione di un giornale digitale che darà voce a studenti, insegnanti e genitori su temi scolastici, sociali e ambientali, pubblicando articoli con cadenza bimensile; binario 21 - Shoah, guidato dai professori E. Pozzi, M. Anglesio, R. Cipriani e G. Sciovè, che approfondisce la storia della Shoah attraverso film, visite al Memoriale della Shoah di Milano e attività legate alla Giornata della Memoria, con la produzione di un video che verrà proiettato al Teatro Comunale; astronomia, condotto dal prof C. Bonacini, che vuole formare un club per gli appassionati della disciplina, coinvolgendoli in osservazioni, conferenze e gare di astronomia; scienze, sotto la guida delle professoresse M. Brozzoni e C. Basta, che propone esperimenti pratici e attività di gruppo, esplorando chimica, fisica e biologia da una prospettiva coinvolgente; giochi da tavolo, con il professor C. Mazzulla, che offre momenti di sfida e strategia con giochi come dama, risiko, calcio balilla e il tradizionale "belota", popolare nel Ponente ligure; musica con i laboratori Little Big Band e Start Up Band, curati dalle professoresse E. Cananzi, D. Di Franco e N. Spagnolo, che permettono ai ragazzi di avvicinarsi agli strumenti musicali e sviluppare la propria passione musicale; cinema e karaoke in inglese, con la professoressa S. Ciuffardi, che motiva gli studenti a utilizzare l’inglese in situazioni reali e divertenti; arte e memoria, diretto dalla professoressa S. Paolucci, che si concentra sulla creazione di illustrazioni e fumetti legati alla Shoah; arti bianche, con il professor G. Scarca, che insegna ai ragazzi a preparare pizza, focaccia e dolci; macramè, con la professoressa E. Pino, che permette agli studenti di riscoprire l’arte dell’intreccio creativo; multisport, coordinato dalle professoresse S. Montessoro e E. Vista, che introduce i ragazzi a diverse discipline sportive come calcio, basket, pallavolo e atletica; mani e mente, con il prof G. Fabbrico, che si occupa di creare oggetti con materiali riciclati, destinati alla vendita benefica e arti circensi, guidato dal professor Valeriano Palleschi, che sviluppa abilità artistiche attraverso attività come piattini cinesi, diaboli e nastri colorati, promuovendo inclusione e spirito di squadra.

Il prof Palleschi sottolinea l’entusiasmo e l’impegno dimostrati dagli studenti, auspicando di concludere l’anno scolastico con un grande spettacolo che riunisca tutte le competenze acquisite nei diversi laboratori. Questo evento sarà un’occasione per celebrare creatività, amicizia e condivisione. La dirigente Amalia Catena Fresta e il vicario Pierfrancesco Musacchio invitano tutti a partecipare a questo speciale momento di festa e aggregazione previsto per giugno.