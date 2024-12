Pigna, giovedì grande festa di Natale per gli alunni della scuola dell'Infanzia e della Primaria

Come da tradizione i bambini della Scuola dell’Infanzia, in continuità con gli alunni della Primaria di Pigna, si esibiranno nei consueti canti natalizi giovedì 19 dicembre 2024 dalle 14.30 alle 16.00, presso la Piazza della Loggia nel comune di Pigna.

Seguirà la seconda edizione del Mercatino di Natale organizzato quest’anno dalla Scuola Primaria presso l’ex-cappella di Santa Croce. Il ricavato permetterà l’acquisto di materiale scolastico.

Sarà un momento di grande aggregazione, che rafforza ancor di più il legame tra la Scuola e la Comunità del Paese. Saremo lieti di accogliere chiunque volesse scoprire la nostra realtà.

I bambini hanno lavorato con entusiasmo e impegno per realizzare oggetti natalizi e non solo. "Sarà un piacere per i vostri occhi", dicono dall'organizzazione. Ringraziamo il nostro Dirigente Scolastico Dr. Francesco Lettieri, dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia, il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale che come sempre sono disponibili ad accogliere le nostre iniziative creando una forte sinergia tra scuola e territorio".