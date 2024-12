Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: aperte le prevendite per i concerti del 30 dicembre e 1° gennaio

Due appuntamenti da non perdere per chi vuole salutare in musica l’anno che si conclude e quello che sta per iniziare. Lunedì 30 dicembre alle 18 al Teatro Centrale e il 1° gennaio alle 17 al Teatro dell’Opera del Casinò, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà il classico "Concerto delle Feste” per lasciare l’anno che si chiude e abbracciare il nuovo che si apre.

Come da tradizione l’Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguirà valzer e polke viennesi di Johann Strauss (figlio), arricchendo il programma con la Danza slava n. 2 di Antonin Dvorak (ovvero una “Dumka”, canto di origine ucraina alternata ad una “vovcackà”, danza di origine ceca), con il “Valse triste” di Jean Sibelius (tratto dalle musiche di scena del dramma Kuolema, di Arvid Järnefelt) e aggiungendo un tocco di “napoletanità” in veste neoclassica con la “Tarantella” tratta dalla “Bottega fantastica” di Ottorino Respighi. Sotto il programma completo:

Johann Strauss (figlio)

Kaiser-Walzer (Valzer dell'Imperatore) op. 437

Tritsch-Tratsch Polka (Polka del chiacchiericcio) op.214

Antonin Dvorak

Dumka - danza slava n.2 op.72

Johann Strauss (figlio)

Frühlingsstimmen (Voci di Primavera) op. 410

Jean Sibelius

Valse triste, op. 44 n. 1

Ottorino Respighi

Tarantella da La boutique fantasque P 120

Johann Strauss (figlio)

- Annen-Polka (Polka di Anna) op. 117

- An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu) op. 314

Alla direzione dei concerti il M° Giancarlo De Lorenzo che porterà gli auguri al pubblico da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, del presidente avv. Filippo Biolé e dei nuovi membri del cda Monica Sfamurri e Massimo Ghione. In occasione dell’apertura delle prevendite per il Concerto di Capodanno verrà attivato il servizio di biglietteria presso il Palafiori di Sanremo, tutti i martedì dal 17 dicembre al 4 febbraio con orario 9/12.30.

Date e orari di apertura:

– 17, 24, 31 dicembre 2024

– 7, 14, 21, 28 gennaio 2025 (vendita biglietti Festival Musica Barocca)

– 4 febbraio 2025 (vendita biglietti Festival Musica Barocca)

Per chi volesse regalare musica a Natale, disponibili al Palafiori anche le gift card per 6 ingressi per i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al prezzo di 90 Euro (abbonamento 25-70 anni) o 50 Euro (abbonamento over 70). Presso il Sinfonica Point al Palafiori sarà possibile acquistare anche i biglietti per il Festival di Musica Barocca 2025. La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, proporrà a partire dal giorno 11 gennaio, otto concerti presso la Chiesa Luterana che porteranno a Sanremo importanti direttori d’orchestra e solisti specializzati nel repertorio barocco.

Concerto delle feste - 30 dicembre ore 18 - Teatro Cinema Centrale (QUI)

Concerto di Capodanno - 1 gennaio ore 17.00 - Teatro dell’Opera del Casinò

Concerto fuori abbonamento - posti numerati (QUI)

Festival di musica barocca - dall’11 gennaio alle 18 - Chiesa Luterana

Calendario completo su www.sinfonicasanremo.it/

Concerti fuori abbonamento - 5 Euro