Banda musicale di Ventimiglia e il cuore dei cittadini frontalieri domenica scorsa all'evento solidale 'Che stella' a Genova

La Banda Musicale 'Città di Ventimiglia', nella sua formazione completa, ha partecipato domenica scorsa all’evento solidale 'Che stella', appuntamento natalizio dell’organizzazione umanitaria 'Music for Peace' che si tiene a Genova.

Un evento che vede musicisti ed artisti provenienti da più province giungere a Genova per portare il proprio contributo attraverso performance e concerti ma no solo. L’associazione ventimigliese, infatti, oltre ad esibirsi gratuitamente per il folto pubblico, si è fatta portavoce del progetto sociale genovese 'dalla gente per la gente', creando appositi punti di raccolta per i beni di prima necessità da portare a 'Music for Peace' in modo che possano essere ridistribuiti alle famiglie più bisognose sul territorio ligure, grazie alla collaborazione con i servizi sociali, ed all’estero, attraverso le missioni umanitarie.

La cittadinanza di Ventimiglia e quella dei comuni limitrofi, hanno dimostrato gran cuore ed grande spirito solidale e grazie ai loro contributi sono stati raccolti e consegnati ieri 300 kg di beni di prima necessità. Un grande ringraziamento è stato rivolto dai membri di “Music for Peace” ai musicanti e a tutti coloro che hanno contribuito con i loro doni a portare gioia a chi sta attraversando un momento di difficoltà.