Anche i fiori di Sanremo e della Riviera, tornano sul palco del Concerto di Natale in Vaticano

L’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani rinnova per il terzo anno consecutivo il suo sostegno e la sua partnership al Concerto di Natale in Vaticano. Straordinario evento spirituale, musicale, culturale, sociale, svoltosi sabato scoro (14 dicembre) all’ Auditorium Conciliazione a Roma. Come in tutte le sue precedenti edizioni il Concerto di Natale promuove una raccolta fondi effettuata esclusivamente solo attraverso la divulgazione del numero solidale abbinato a uno o più progetti benefici.

Il palco del concerto sarà reso ancora più bello dagli allestimenti e dalle composizioni floreali create esclusivamente con i fiori italiani donati da Affi e provenienti da filiera di coltura corta, etica e sostenibile. In omaggio alla festività più amata da tutte le persone i colori guida di installazioni di scena del palco, della cena di gala, bouquet per gli artisti e per gli ospiti, saranno: bianco crema, argento, ghiaccio brinato, abete argentato, ginestra, eucalipto verde. In particolare, saranno utilizzati: garofani, ranuncoli, sterlitzie, anturium, orchidee phalenopsis e stelle di natale.

Tutti i fiori e le fronde verdi che saranno fondamentali per realizzare stupendi Bouquet arrivano dalle cinque cooperative socie Affi: Coop 3 Ponti (Sanremo), Coop del Golfo (Napoli), Flora Pompei (Napoli), Flor-Export (Viareggio), Florencia Trade-Santacroce (Vibo Valentia). A realizzare arredi, decorazioni, bouquet, sarà una squadra di 8 floral designer Affi, guidati da presidente e vicepresidente dell’associazione, rispettivamente

Cristiano Genovali e Mara Verbena e sono: dal Trentino Alto Adige Paolo Maffei e Antonio Trentini, dalla Campania Anna Maria Procaccini, dall’Abruzzo Michela Torti e Di Nunzio Nunziatina e Elisa Belloni, Antonio Milano e Patrizio Bellanti del Lazio.