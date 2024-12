Via libera dall’Asl 1 Imperiese all’impianto progettuale delle prestazioni per la radiologia

Via libera dall’Asl 1 all’impianto progettuale delle prestazioni per la radiologia. L’obiettivo dichiarato è quello ridurre al massimo le liste d’attesa e rispondere meglio alle esigenze della utenza.

E’ una delle voci del processo economico 2024 che i direttori delle strutture complesse e i responsabili delle strutture semplici dipartimentali hanno sottoscritto per il Budget 2024 con le dotazioni organiche necessarie.

L’Asl, una volta verificata la programmazione dei fabbisogni del personale per l’anno 2024 e soprattutto che nelle strutture interessate alle prestazioni non sono intervenute variazioni organizzative ne tantomeno dotazioni organiche tali da variare le carenze organiche ha deciso che per fronteggiare le criticità dei tempi di attesa è necessario pianificare ilk servizio che prevede prestazioni aggiuntive che saranno remunerate per i turni diurni con la tariffa omni comprensiva di 50 euro.

Mensilmente verrà verificato il fabbisogno di prestazioni aggiuntive attraverso un monitoraggio dei turni che consente di rilevare le ore effettuate e quelle da effettuarsi.