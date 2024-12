L'agriturismo Ca dü Nonu di Vallebona compie vent'anni e apre un bistrot a Ospedaletti (Foto e video)

Prodotti freschi di stagione e coltivati nel nostro territorio accompagnati da diversi tipi di vini si potranno degustare a Ospedaletti. L'agriturismo Ca dü Nonu di Vallebona, raggiunti i vent'anni d'attività, ha, infatti, deciso di espandersi aprendo un bistrot a Ospedaletti: Cà du Nonu Bistrot.

Un'attività a gestione familiare che propone principalmente prodotti a chilometro zero. "Quest'anno l'agriturismo Ca dü Nonu, a fine novembre, ha compiuto vent'anni d'attività e così, visto che nostro figlio ha anche iniziato a lavorare con noi, abbiamo deciso di aprire un bistrot, che verrà poi portato avanti dalla nuova generazione" - fa sapere Claudio Acchiardi, marito di Sabrina - "La gestione e la cucina saranno quelle dell'agriturismo Ca dü Nonu, vi sarà, infatti, lo stesso chef che preparerà prelibatezze del territorio con prodotti dell'azienda, come olio e marmellate, ma si potranno trovare anche piatti a base di pesce".

Il nuovo locale ha aperto al pubblico oggi in via papa Giovanni XXIII. "Sarà aperto quasi tutti i giorni: dal martedì al venerdì dalle 18 alle 23 mentre il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena" - dice - "Vi sarà la possibilità di fare aperitivo con taglieri, di cenare o mangiare un piatto. Si potranno degustare diversi vini, che cambieranno ogni settimana, come aperitivo ma da gennaio verrà organizzata anche qualche serata di degustazione con diverse cantine".

Tutto è nato vent'anni fa quando un’azienda dinamica ha saputo modificare la produzione inizialmente e prevalentemente floricola con una moderna attività di ristorazione e di accoglienza diventata famosa in zona per i suoi prelibati piatti stagionali e tradizionali, come il brandacujun, i ravioli e il coniglio, preparati a mano e con prodotti coltivati nell’orto dell’azienda. "L'idea di aprire un agriturismo è nata per caso, a Sabrina piaceva cucinare e così abbiamo pensato di aprirlo nella casa del suo trisavolo" - racconta Claudio - "Ora l'agriturismo diventerà un locale riservato a eventi. Prima cittadini e turisti venivano a degustare i nostri piatti e prodotti a chilometro zero ma ultimamente era sempre riservato per matrimoni, eventi e cerimonie, quindi, abbiamo fatto una scelta: aprire un altro locale".