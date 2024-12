Sanremo: lavori a rilento alla scuola di San Pietro, la mail preoccupata di un nostro lettore

Un nostro lettore, Gianni Calvi, ci ha scritto in relazione ai lavori ristrutturazione della scuola di San Pietro:

“Leggo dell'approvazione del triennio di lavori pubblici che prenderanno corpo a Sanremo. Nell’elevare un vigoroso plauso, non posso esimermi dal rammentare che con atto dell’inizio anno per l'ammontare di 39.916,17 euro si è dato corso a lavori di ristrutturazione che interessano la Scuola di San Pietro. Ad oggi la realizzazione è assai indietro dall'essere terminata. Sovente sono presenti in cantiere solo due operai, capita anche nessuno. Ciò causa notevole disagio agli scolaretti e, ma non ultimi, al personale scolastico su cui incombe la responsabilità: e non è poca cosa”.