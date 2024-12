Estrattore di succo: come trovare il migliore in circolazione

L'estrattore di succo è l'elettrodomestico del momento: tutti lo vogliono ma è importante sapere quali sono i parametri per una giusta scelta.

I giri al minuto

Forse il fattore principale da prendere in considerazione quando si è esamina un ottimo frullatore ed estrattore di succo come quello che si trova su Hurom.it riguarda la velocità. In realtà, in questo caso, è meglio parlare di lentezza controllando i giri al minuto, cioè il numero di rotazioni che compie la coclea. Questo componente ha il compito di spingere i vegetali contro il filtro per ricavarne il succo.

Quando i giri al minuto sono pochi, cioè tra i 60 e gli 80 - 100 al massimo, il risultato è una bevanda nutriente che ha mantenuto intatti i sali minerali e le vitamine degli ingredienti. Il processo di estrazione a freddo che solo un estrattore compie, ha il vantaggio di evitare di surriscaldare, tritare e ossidare il succo di frutta e verdura che diventa più gustoso, ha un colore brillante e, soprattutto, è più salutare.

Le dimensioni

Nel momento in cui si è alle prese con la scelta di un estrattore per preparare un ottimo succo di frutta e verdura ricco di oligoelementi, è meglio prendere le misure. Spesso capita di ritrovarsi al negozio e prendere un dispositivo senza considerare che lo spazio in cucina sia, in effetti, poco.

La capacità

L'estrattore è un elettrodomestico che rispetto ad altri che possono all'apparenza sembrare simili, produce una quantità maggiore di delizioso e salutare succo fresco. Naturalmente, più un estrattore è grande, maggiore è la sua capacità e il succo prodotto. Oltre alle dimensioni in sé, vale la pena tenere presente che una famiglia numerosa o chi consuma grandi quantità di succo ogni giorno, potrebbe trovarsi più comodo con una macchina più grande.

I materiali

Un capitolo importante quando si tratta di scegliere l'estrattore di succo riguarda i materiali di cui è fatto. Solo i materiali di qualità assicurano un estrattore duraturo e performante. L'ideale sarebbe orientarsi verso un modello con motore in acciaio che è il migliore in circolazione.

La rumorosità

La qualità dei materiali ha ripercussioni dirette sul livello di rumorosità. Infatti, se i materiali sono scadenti, ogni volta che si accende l'elettrodomestico, si produce un fastidioso baccano. Invece, chi preferisce un estrattore di fascia alta con un motore in acciaio, ha un apparecchio silenzioso da usare anche il mattino presto senza il rischio di svegliare l'intera famiglia.

La facilità di pulizia

Per preparare un buon succo fresco a colazione, merenda o addirittura come pasto sostitutivo in una dieta detox, è essenziale che l'estrattore sia facile da pulire. Se ogni volta bisogna lavare a mano le parti che vengono in contatto con gli alimenti, alla fine la praticità ne risente.

Gli accessori

Infine, un elettrodomestico come l'estrattore ne guadagna in termini di versatilità se sono presenti più accessori. Grazie a tanti dispositivi diversi, è possibile ottenere non solo succhi di frutta e verdura ma anche frullati, vellutate e molto altro ancora.