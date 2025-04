Nuova gestione al ristorante Venti in piazza San Michele a Ventimiglia Alta

Riapre il Ristorante Venti in piazza San Michele a Ventimiglia Alta. E riparte con una nuova gestione che garantirà l’apertura del locale per tutto l’anno, con servizio alla clientela sia a pranzo, sia a cena. Dunque un punto di riferimento costante nel centro storico per la buona cucina italiana, rivolto a residenti e turisti.



A condurre il “nuovo” Venti sarà lo chef Manuel Marchetta, già noto e molto apprezzato in provincia per aver guidato la cucina di importanti ristoranti della riviera e di hotel 5 stelle. Sarà affiancato da uno staff composto appositamente per offrire qualità, professionalità e cortesia.



“E’ con grande piacere che annuncio l’inizio di un nuovo capitolo lavorativo prendendomi carico della nuova gestione del ristorante Venti, a Ventimiglia Alta – commenta Manuel Marchetta – Ringrazio, per il lavoro svolto precedentemente, il mio stimato collega Diego Pani. Sarà per me un grande onore accogliervi in questa fantastica location”.



Il ristorante Venti nasce dove erano ubicati i locali dell’ex bocciofila, e rinasce a seguito di una importante riconversione e ristrutturazione. La facciata del caseggiato è stata completamente risistemata e ripitturata, gli interni e gli arredi sono di grande qualità, frutto di un accurato lavoro. Caratteristica fondante del Venti è il fatto che si possa pranzare o cenare sotto gli alberi di ulivo che caratterizzano l’ampia terrazza affacciata su Ventimiglia e sul mare.



L’inaugurazione della nuova gestione del ristorante Venti è in programma venerdì 18 aprile prossimo.