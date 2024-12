Treno merci deragliato a Ventimiglia, assolto il tecnico francese responsabile del convoglio

Si è conclusa con un'assoluzione il processo, celebrato stamani dinnanzi al Tribunale di Imperia, Indellicati presidente con a latere Bossi e Billeri, per l'incidente ferroviario avvenuto a Ventimiglia il 14 marzo del 2021.

Con l'accusa di disastro ferroviario colposo al banco degli imputati c'era Yvan Charles Paul Vigouroux, 47enne, difeso dal legale Luca Fucini, all'epoca dei fatti responsabile tecnico del convoglio, ed in particolare il "tecnico verificatore del convoglio merci numero 41338" della società “Captrain France”.

L'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto. Il Tribunale infatti, ha sposato in pieno l'assunto difensivo.

Per l'accusa, rappresentata dal pm Enrico Cinnella Della Porta, non era stata rimossa una staffa ferma carro e di conseguenza il convoglio ha registrato instabilità tanto che due cisterne, che solitamente trasportavano ossido di etilene, ma quel giorno erano senza carico, sono uscite dai binari.

Per la Procura l'imputato, come è riportato nel capo di accusa, "alle ore 04.30 circa non rimuoveva le staffe posizionate sull’ultimo vagone-cisterna del treno ma verificava che una delle stesse fosse saldamente posizionata sul lato sinistro del vagone; successivamente non controllava il fatto che una delle staffe era ancora montata" ciò avrebbe causato la presenza di una di queste staffe sull’ultimo carro del treno, il quale percorreva circa 450 metri in direzione della stazione fino ad urtare al deviatoio 38a, dove la staffa ancora presente sulla ruota si incuneava nel deviatoio causando che l’ultimo vagone-cisterna del treno andava a sormontare la rotaia sinistra e finiva per deragliare, uscendo dai binari, scarrocciando verso destra ed invadendo altri binari".

Il legale del 47enne ha dimostrato che la staffa era stata rimossa dall'imputato che quindi ha operato correttamente e che l'eventuale presenza della staffa non è stata opera sua bensì, con ogni probabilità, è stata riposizionata da uno dei tanti migranti - una trentina circa- che quella notte erano sui binari con lo scopo di far rallentare il treno e salirci per oltrepassare illegalmente la frontiera.