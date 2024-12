Sanremo: "Dio ti vede... sempre", la 'Street Art' per sensibilizzare gli incivili a conferire i rifiuti correttamente (Foto)

Interessante iniziativa della ‘Fondazione Arte Civica’ nel quartiere della Foce a Sanremo.

La fondazione, infatti, per incentivare i soliti ‘incivili’ al rispetto per l'utilizzo dei tre mastelli di raccolta del vetro in corso Inglesi (impropriamente usati anche per scarico sacchetti di escrementi di cani, siringhe per insulina e pattume vario), ha dipinti uno sgargiante murales di ‘street art’ dove, come deterrente alle inciviltà, si chiama addirittura a testimone l'altissimo.

Il murales ha avuto un notevole impatto visivo, essendo corso Inglesi alquanto trafficato. “Considerato il degrado urbano persistente – viene evidenziato da alcuni residenti - si può solo lodare qualsiasi iniziativa che richiami al rispetto del civismo urbano”.