Al Museo Civico lo storico Giampiero Laiolo presenta il suo libro “I clan familiari del Ponente Ligure”

Domani, giovedì 12 dicembre, si conclude il ciclo di incontri “Genealogie, emblemi, modelli sociali” promosso dall’Accademia della Pigna e dalle Edizioni Lo Studiolo presso il Museo Civico di Sanremo.

Alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare sarà possibile ascoltare lo storico del territorio Giampiero Laiolo che presenta il suo ultimo lavoro, frutto di una ricerca che dura da quasi cinquant’anni intorno alle strutture familiari dei paesi e dei borghi del Ponente Ligure. Un lavoro di meticolosa compilazione e rigorosa ricostruzione storiografica, supportata da ricerche d’archivio su fonti primarie, che ha indagato le consorterie di famiglie e stirpi, con affiliazioni e alleanze, dalla fine del Medioevo alla piena Età Moderna.

Queste specie di “clan” vengono chiamate “Alberghi” a Genova e “Parentelle” nel nostro comprensorio e costituiscono un modello sociale perdurato per molti secoli. Il libro, edito da Lo Studiolo nella collana di saggistica, è un tomo di 300 pagine, che conduce in un percorso di valle in valle, dalla Valle Argentina alla Valle Arroscia, soffermandosi su quei centri dove il modello era più radicato e la documentazione più cospicua. Il valore scientifico dell’opera è sottolineato anche dalla prefazione di Fulvio Cervini, Ordinario di Storia dell’Arte medievale all’Università di Firenze e Rettore dell’Accademia della Pigna e dalla postfazione stilata dai genovesi Barbara Berrnabò e Andrea Lercari.

L’edizione è inoltre arricchita da illustrazioni originali realizzate da tre artisti, raffiguranti chiese, scorci dei paesi, portali e blasoni. A discuterne con l’autore, mettendo in rilievo alcuni aspetti araldici e genealogici della ricerca di Laiolo, sarà l’araldista sanremese Faris La Cola, editore de Lo Studiolo. L’incontro sarà come sempre introdotto dal filologo e poesta Fabio Barricalla, Accademico della Pigna.

L’ingresso è libero.