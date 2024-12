Sanremo: rubano in un supermercato e minacciano due dipendenti, uomo e donna arrestati dalla Polizia

Un 37enne tunisino e la sua compagna, una cubana di 45 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Volante del Commissariato di Sanremo, per un furto commesso in un supermercato della città dei fiori.

I fatti sono avvenuti sabato scorso quando, entrata nel supermercato, la donna ha nascosto alcune confezioni di generi alimentari nella sua borsa. E’ stata però notata da un addetto dell’esercizio commerciale che, insieme ad un responsabile, l’hanno fermata all’uscita, dopo che aveva pagato una bottiglia d’acqua.

Alla richiesta di restituire la merce, la donna riconsegnava solo alcuni generi alimentari mentre i dipendenti hanno insistito per la completa restituzione della merce. In quel momento è arrivato il tunisino che ha inveito contro i due dipendenti. Non pago è fuggito minacciandoli e, a quel punto, i due hanno chiamato la Polizia con gli agenti che hanno fermato entrambi.

Si tratta di persone già note per altri reati, che sono stati arrestati per il reato di rapina impropria. Giudicati per direttissima, il loro arresto è stato convalidato, con la misura del divieto di dimora nella provincia di Imperia.