Sanremo: luminarie croce e delizia in tutte le città, i commercianti di piazza Eroi 'alta' furenti "Noi siamo al buio natalizio" (Foto)

Da una parte le lamentele dei commercianti di piazza Eroi (zona Siro Carli) e dall’altra le rassicurazioni del comitato di quartiere che riunisce via Martiri, via Agosti e il Borgo. Il tema è sempre quello più ricorrente a dicembre, ovvero le luminarie natalizie.

Bar, ristoranti e negozi di piazza Eroi Sanremesi, che insistono sulla piazza dove si trova la statua di Siro Carli, protestano vivacemente contro il Comune per non aver sistemato nessun tipo di luminaria. “Non sono state mantenute le promesse - tuonano i commercianti - e, ad oggi, la piazzetta è totalmente senza l’illuminazione natalizia. E' il secondo anno consecutivo che accade eppure l'Amministrazione ci aveva promesso che quest'anno non sarebbe successo”.

Nei giorni scorsi le lamentele erano arrivate anche dalla frazione di Poggio mentre ora è il pieno centro della città a dire la sua. Ogni anno non è semplice riuscire ad accontentare tutti e, nonostante l’importante investimento (220mila euro, tra i 170mila delle luminarie ed i 50mila del videomapping), anche in questo fine 2024 palazzo Bellevue deve fare i conti con chi contesta la disposizione delle luci natalizie.

Da tempo, in particolare da quando sono stati spostati in piazza Muccioli i chioschi dei fiori, piazza Eroi ‘bassa’ si è riempita di locali che, a loro volta, hanno allargato il loro raggio d’azione con molti dehors tra bar e ristoranti. Un luogo di ritrovo importante, che vede anche alcuni altri esercizi commerciali ed è in pieno centro, a pochi metri dalla centralissima via Matteotti.

I commercianti chiedono un intervento del Comune, affinchè la ditta che ha installato le luminarie in città possa (in extremis) rimediare anche in piazza Eroi e regalare un po’ di ‘luce natalizia’.

Situazione analoga per la parte bassa di via Martiri della Libertà, dove sono state installate nuove luminarie ma solo in quella alta. Diverse le lamentele di residenti e commercianti ma, in merito è intervenuta Antonella Cabrini, presidente del comitato di quartiere attivo ‘MBA’.

“Abbiamo più volte segnalato nelle sedi opportune – dice - la mancanza di luminarie nel primo tratto di Via Martiri, ma abbiamo anche ricevuto in questi giorni rassicurazioni in merito. Gli uffici comunali, di concerto con i rappresentanti dell'amministrazione che si sono fatti portavoce delle richieste, pare abbiano trovato una soluzione e, nei prossimi giorni, la ditta incaricata provvederà ad installare alcune luminarie nella parte ‘buia’ di via Martiri. Proprio per questo ringraziamento l'Amministrazione comunale, per la sensibilità dimostrata e continuerà a collaborare per la soluzione dei già noti problemi (rifiuti, topi e sicurezza) presenti nel quartiere”.