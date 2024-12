Sanremo, tutto pronto per la presentazione ufficiale del docufilm "Nobel un premio esplosivo" (video)

Oggi, 10 dicembre, a Villa Nobel, si celebra un evento speciale dedicato alla memoria di Alfred Nobel con l’anteprima mondiale del docufilm “Nobel, un premio esplosivo”, diretto da Luigi Cantore, in programma alle ore 10:00.

L'evento vedrà la partecipazione di autorità come il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il Sindaco di Avigliana Andrea Archinà, il Console Onorario di Svezia Gianmaria Leto, l’associazione Alfred Nobel International Association Sanremo. Saranno presenti anche gli attori protagonisti del film: Marco Macchi, Mario Brusa, Claudia Penoni, Anna Ruzzola, il responsabile di produzione Piero Bunino.

Domani, 11 dicembre, il docufilm sarà proiettato gratuitamente al Teatro Ariston di Sanremo alle ore 16:30

Il docufilm racconta la vita di Alfred Nobel, uno dei più grandi scienziati della storia, noto per l’invenzione della dinamite e l’istituzione dei Premi Nobel. Grazie alla sceneggiatura di Elisa Bevilacqua, l’opera intreccia gli ultimi anni vissuti da Nobel a Sanremo con la storia del Dinamitificio di Avigliana, fondato nel 1872. Il film esplora il complesso carattere di Nobel: geniale, visionario, ma segnato da fragilità fisiche e sentimentali. Emergono anche i suoi tormenti interiori, il desiderio di essere riconosciuto come poeta e il rapporto con figure significative come Bertha von Suttner e Sofie Hesse.

Tra le scene più intense, la narrazione include episodi significativi della sua vita: il ritiro a Villa Nobel, i lunghi epistolari e le accuse di spionaggio in Francia. Parallelamente, viene raccontata la storia del Dinamitificio di Avigliana, una realtà che ha segnato intere generazioni. Episodi storici come l’esplosione del 1900 e l’attentato al ponte Arnodera nel 1943 sono ricreati con grande realismo.

Il docufilm si arricchisce della storia di Angela, un’operaia specializzata nella produzione di candelotti di dinamite, che guida lo spettatore attraverso le vicende dello stabilimento, dalla Prima Guerra Mondiale fino alla sua chiusura negli anni ’60. Il racconto si avvale di contributi tecnici di qualità: musiche originali di Flavio Bar e Mario Orla, costumi di Franco Boetto e animazioni curate da Renzo Pierantoni.

Prodotto dal Valsusa FilmFest con la collaborazione del Comune di Avigliana, il film vede la partecipazione di attori professionisti e abitanti locali. Importante il sostegno dell’Alfred Nobel International Association di Sanremo, che ha fornito supporto logistico e istituzionale, contribuendo a valorizzare non solo la figura di Nobel ma anche Villa Nobel e la città di Sanremo.

Con “Nobel, un premio esplosivo”, Luigi Cantore offre un’opera che unisce storia, scienza e memoria, restituendo un ritratto avvincente del genio svedese e del suo legame con il territorio. La pellicola celebra il lascito culturale di Alfred Nobel, il cui celebre testamento ha dato vita ai Premi Nobel, un’invenzione immortale che nasce dal desiderio di trasformare passioni e tormenti in un dono per l’umanità.

Un ringraziamento particolare a quanti hanno collaborato e contribuito alla realizzazione del docufilm:

- ALFRED NOBEL INTERNATIONAL ASSOCIATION SANREMO - PQ Prime QUALITY -

ilMED GROUP - ALLEANZA ASSICURAZIONI - TEATRO ARISTON - MASTELLI -

SANREMONEWS

Hotel Villa Silva, Hotel Bobby MOTEL, Hotel Ristorante “Marinella”

Hanno dato il Patrocinio:

-Consiglio Regionale del Piemonte

– Provincia di Imperia

– Comune di Sanremo

– Unione Montana Valsusa