E' morto il Maggiore dei Carabinieri Paolo Bonfanti: per sette anni aveva comandato il Radiomobile di Sanremo

E’ morto il Maggiore dei Carabinieri Paolo Bonfanti che, per diversi anni è stato in servizio (allora era Tenente) alla Compagnia di Sanremo. Bonfanti era stato colpito da un male incurabile e, da due anni era in servizio alla Compagnia di Villanova d’Asti.

Originario di Cuneo, Bonfanti aveva maturato diverse esperienza in Italia e all’estero. Si era distinto in diverse missioni internazionali (tra cui: Bosnia, Iraq, Libano, Pakistan, Colombia). Dal 2010 a 2017 è stato il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Sanremo.