Ventimiglia, quadri e oggetti vari: tornano i tradizionali mercatini natalizi della Fondazione Isah (Foto e video)

Quadri, segnalibri, presepi e oggetti vari. Hanno preso il via, anche quest'anno, i tradizionali mercatini natalizi organizzati dai ragazzi della Fondazione I.S.A.H. - Centro di riabilitazione polivalente. Si potranno trovare in via della Repubblica a Ventimiglia venerdì 13 dicembre dalle 10 alle 16; sabato 21 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 e lunedì 23 dicembre dalle 10 alle 16.

Venerdì scorso i giovani del centro diurno di Ventimiglia, che si sono cimentati nella realizzazione di oggetti di vario tipo, hanno esposto i loro capolavori incuriosendo e attirando cittadini e turisti in cerca di regali in vista del Natale.

"Ringraziamo l'amministrazione comunale di Ventimiglia e gli uffici competenti per averci dato la possibilità di esporre le creazioni dei ragazzi" - dicono gli operatori della Fondazione Isah - "Vi aspettiamo anche con un angolo dedicato ai più piccoli dove è possibile colorare, scrivere e imbucare le letterine destinate a Babbo Natale".