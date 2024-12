Ventimiglia, manutenzione straordinaria all'impianto elettrico: chiude per un giorno la scuola primaria a Torri

Per consentire un necessario intervento di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico, la scuola primaria a Torri, frazione di Ventimiglia, domani, il 10 dicembre, sarà chiusa. Lo stabilisce un'ordinanza firmata, oggi, dal sindaco Flavio Di Muro.

La decisione è stata presa in seguito alla proposta odierna del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo n. 2 “Cavour” di chiudere l'istituto a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica presso la scuola primaria di Torri dalle 8.30 alle 15.30 del giorno 10 dicembre per un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di energia elettrica che non avrebbe permesso di svolgere in maniera idonea l’attività didattica, oltre che per ragioni di sicurezza.

Accertata l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica della popolazione scolastica è stata così stabilita la chiusura della scuola primaria per un giorno.