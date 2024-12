Dall'associazione “Il Cuore di Martina” e da “Sorridi con Pietro” un ecografo portatile wireless e tablet all'Asl 1

Si è svolta oggi, al Palasalute di Imperia, la donazione da parte dell'associazione “Il Cuore di Martina” e dell'Associazione “Sorridi con Pietro”, di un ecografo portatile wireless e tablet, per la visualizzazione delle immagini con sistema operativo iOS.

“Ancora una volta – afferma il Dg di ASL1 Dott.sa Maria Elena Galbusera - si conferma l'importanza della sinergia tra le associazioni e la nostra Azienda Sanitaria. Colgo l'occasione per ringraziare “Il Cuore di Martina” e “Sorridi con Pietro” per la donazione di questo importantissimo strumento, utile, pratico e innovativo, messo a disposizione del Servizio Sanitario a favore della collettività".

L’Associazione “Il Cuore di Martina” si occupa di ideare, promuovere e realizzare azioni e iniziative di solidarietà sociale, tutte ugualmente finalizzate a tutelare i diritti dei bambini in difficoltà, in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. L'Associazione “Sorridi con Pietro” ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione di Imperia e della provincia e non solo, dell'importanza delle cure palliative pediatriche.