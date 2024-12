Ventimiglia, rinnovato il protocollo di intesa tra Comune e Prefettura per il Pad: i dettagli del documento

Tra il Prefetto della Provincia di Imperia Valerio Massimo Romeo e il Sindaco di Ventimiglia è stato rinnovato, in Prefettura, il protocollo di intesa per la gestione del P.A.D (Punto di Assistenza Diffusa), già attivo nella città di confine dal mese di settembre 2023.

Nel corso dell’incontro, tenutosi alla presenza della stampa locale, il Prefetto Romeo ha ringraziato il Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro e Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, per aver consentito, grazie ai contributi ministeriali, la prosecuzione delle attività del P.A.D.

E’ stata particolarmente apprezzata l’attività svolta dalla “Caritas Intemelia” che da oltre un anno gestisce il P.A.D. fornendo assistenza a famiglie, donne singole e soggetti vulnerabili.

Infatti, tale azione assistenziale, oltre a fornire ai migranti beni di prima necessità garantisce l’assistenza sanitaria, legale e anche le attività ricreative per i minori stranieri accompagnati dai genitori.

In generale, i migranti fruiscono del P.A.D. per pochi giorni o al massimo una settimana, in attesa di transitare oltre la frontiera Francese.

La Caritas di Ventimiglia ha finora gestito 750 migranti, in prevalenza donne singole e nuclei familiari.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Romeo ha poi tracciato il quadro dei risultati operativi ottenuti nell’ambito della città di Ventimiglia, grazie all’impegno delle Forze dell’Ordine che hanno assicurato, anche nel 2024, sotto il coordinamento del Questore Andrea Nicola Lo Iacono, presidi fissi presso la stazione ferroviaria, la zona delle Gianchette e nei pressi di giardini pubblici, incrementati, con cadenza settimanale con controlli straordinari del territorio svolti anche con cadenza settimanale.

Nel corso del suo intervento il Prefetto Romeo ha voluto in particolar modo ringraziare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’attenzione che ha riservato alle problematiche migratorie e alla sicurezza della Città di Ventimiglia avendo disposto, come già aveva preannunciato nel corso della sua visita a Imperia nel mese di ottobre 2023, l’assegnazione di ulteriore personale delle Forze dell’Ordine nonché di militari dell’operazione “Strade Sicure”.

Grazie agli impegni mantenuti dal Ministro dell’Interno, è stato possibile rafforzare i servizi di controllo alla frontiera di Ventimiglia con risultati estremamente positivi, se si considera nel corso dell’anno sono stati arrestati 554 latitanti da tempo ricercati dalla giustizia, 60 passeur e sono stati sequestrati circa un quintale di cocaina e 158 kg di hashish destinati allo spaccio in Italia.

La sola Polizia di frontiera ha adottato 5882 riammissioni in territorio francese.

Sotto altro profilo, è stato evidenziato che anche per l’anno 2024 il Ministero dell’Interno, nell’ambito delle politiche di sostegno ai Comuni interessati dai flussi migratori, ha finanziato, tramite la Prefettura, il Comune di Ventimiglia per l’attuazione di interventi volti a rimuovere le diverse situazioni di degrado igienico -sanitario determinate dagli accampamenti di migranti nella città.

Il Prefetto ha ringraziato le Forze dell’Ordine locali e i loro vertici provinciali per l’impegno profuso per garantire la sicurezza del territorio di Ventimiglia, nonché il Sindaco di Ventimiglia On. Flavio Di Muro per il contributo operativo fornito dall’amministrazione comunale, anche sotto il profilo provvedimentale con rigorose ordinanze sindacali.

Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento alla Caritas Intemelia, nonché alle altre organizzazioni di volontariato che operano nella città di confine.