Sanremo: in arrivo ledwall e totem informativi in alcune zone strategiche della città

Nell’ottica di un ammodernamento della comunicazione turistica, la giunta comunale ha deliberato una serie di interventi innovativi che prevedono l’installazione di ledwall e totem informativi in alcuni punti strategici della città.

“L’obiettivo è di migliorare le tecniche e le modalità di comunicazione esterna - ha dichiarato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni - per valorizzare il territorio e le opportunità turistiche, commerciali e culturali. Questo avverrà grazie ad una nuova segnaletica digitale, come forma di diffusione efficace e tempestiva. Tutto rientra nell’ottica di un progetto globale per una città moderna e funzionale legata al turismo e alle bellezze del territorio. La scelta è ricaduta su alcune aree densamente frequentate e quindi con un maggiore potenziale in termini di visibilità”.

In particolare i ledwall sono previsti in:

- corso Cavallotti (giardini pubblici di Palazzo Bellevue)

- via Padre Semeria (incrocio con l’Aurelia)

Oltre ai pannelli luminosi, saranno anche installati dei cartelli turistici e di ‘Benvenuto’ in alcune zone strategiche e di ingresso in città:

- uscita autostradale di Sanremo Ovest

- sottopasso Imperatrice

- Bussana Mare

- villa Ormond

La scelta del sottopasso Imperatrice è legata anche all’ultimazione dei lavori di manutenzione e decoro. L’intera area è stata infatti riportata alle sue origini, con la rimozione di adesivi, la pulizia dei graffiti, la stuccatura e ritinteggiatura, l’installazione di nuove illuminazioni e la sostituzione delle vetrine. Il sottopasso è stato inoltre dotato di videosorveglianza con telecamere di sicurezza.

Ai due ledwall sopra ricordati si aggiungono due totem informativi - già previsti e ottenuti durante la precedente amministrazione grazie al lavoro dell’allora assessore Silvana Ormea - e che saranno collocati in:

- via Matteotti (incrocio corso Mombello nel largo antistante il cinema Centrale)

- corso Garibaldi (atrio parcheggio Palafiori)

I sistemi digitali, in caso di necessità e urgenze, potranno essere utilizzati anche per la diffusione di messaggi alla cittadinanza (es: allerte meteo) per una comunicazione immediata e sempre più diffusa.