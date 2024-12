Bordighera, domenica lo spettacolo di Ambra Angiolini: ecco come acquistare gli ultimi biglietti disponibili

Stanno terminando i posti per assistere alla pièce “Oliva Denaro”, lo spettacolo di Ambra Angiolini in programma domenica 8 dicembre (ore 21) al Teatro Golzi di Bordighera.



Gli ultimi biglietti (prezzo 20 euro) si possono acquistare online sulla piattaforma Liveticket (www.liveticket.it/fughediteatro) o il giorno di spettacolo al botteghino di Palazzo del Parco, dalle ore 18.



C'è tempo fino a domenica 8 dicembre anche per sottoscrivere gli abbonamenti all'intera stagione di “Fughe di teatro... e di Umorismo”: cinque titoli alla tariffa speciale di 80 euro (cinque ingressi al costo equivalente di quattro biglietti singoli da 20 euro).



Si ricorda che per per tutti gli acquisti (singoli titoli o abbonamenti) in prevendita online sul sito Liveticket sarà possibile utilizzare il Bonus Cultura (“Carta della cultura giovani/18App” e “Carta Docente”).



La stagione “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” è il cartellone di spettacoli in programma dall'8 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, firmato dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC e realizzato grazie al sostegno del Comune di Bordighera.

Protagonisti della stagione, oltre a Ambra Angiolini, saranno, poi, Gaia De Laurentiis e Max Pisu (5 gennaio 2025), Ugo Dighero (26 gennaio 2025), Roberto Mercadini (2 febbraio 2025) e Veronica Pivetti (16 febbraio 2025).



Per informazioni tel. 0184.544633 - fughediteatro@nidodiragno.it (lunedì/venerdì ore 09.00/13.00 e 15.00/18.00, eccetto festivi) – Facebook Fughe di teatro e di umorismo Bordighera