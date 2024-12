Sanremo, Costanza Pireri nuovo presidente provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Costanza Pireri è il nuovo presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, associazione provinciale che ieri ha visto la riunione dell’assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo che sarà in carica sino al 31 dicembre 2029. Al termine di una giornata aperta al voto sino alle 18 si è quindi provveduto allo scrutinio delle schede che ha visto eleggere: Costanza Pireri, Claudio Battaglia, Maria Amerio, Mario Grillo, Maria Teresa Dondi , Manuel Baccari, Maria Grazia Blanco, Laura Capponi, Zaira Coccorullo, Corradino Alberto e Giorgio Cravaschino. Revisore dei Conti sarà Antonio Borro Antonio.

Il nuovo Consiglio Direttivo si è subito riunito per la nomina delle cariche associative. Visto che a norma dello Statuto il Dott. Claudio Battaglia, Presidente provinciale Lilt dal 2005, non può più esser rieletto per un altro mandato, il nuovo Consiglio lo ha ringraziato per l’intenso e proficuo lavoro svolto, eleggendo Presidente Costanza Pireri. A ricoprire il ruolo di vice Presidente è stato nominato Claudio Battaglia mentre Tesoriere sarà Maria Amerio. Responsabile della comunicazione Maria Teresa Dondi ed è stato confermato referente della delegazione di Bordighera Mario Grillo.

"L’impegno di tutto il nuovo Consiglio Direttivo - evidenziano dalla Lilt - per i prossimi cinque anni sarà certamente il prosieguo e l’implementazione delle attività al fine di promuovere una maggior attenzione alla prevenzione oncologica".