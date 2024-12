Sabato 14 al forte di Santa Tecla il terzo torneo scacchistico semi lampo 'Città di Sanremo'

Sabato 14 il forte di Santa Tecla ospiterà il terzo torneo scacchistico semilampo ‘Città di Sanremo’, organizzato dalla ‘Scacchi Sanremo Nenad Sulava’.

Un’occasione unica per appassionati di scacchi di tutte le età di sfidarsi in un ambiente storico e suggestivo. Il torneo, con sistema svizzero e 8 turni, offrirà un’esperienza entusiasmante per tutti i partecipanti.

Si comincerà alle 10:30 e per pre-iscriversi basta cliccare QUI. Ulteriori informazioni nel bando e anche su https://www.scacchisanremo.it.