La band torinese Piccolo Circo Barnum arriva a Sanremo per presentare il primo disco ‘Avamposti’, pubblicato a maggio 2024. Sabato 14 dicembre l’appuntamento è al circolo La Cave di Vicolo Pescio, 16 alle 22:30.



Nel Piccolo Circo Barnum si riconosce e si snoda la vita artistica di Davide Bertello. cofondatore e voce del Grande Circo Barnum, rock band che ha dato alle stampe l’album ‘L’ascesa (incontrastata e poi subita) della maschera di Pluto’, pubblicato e distribuito nel 2007 da Baracca&Burattini/Audioglobe al cui interno è contenuto ‘Occitania’, un testo di Giovanni Lindo Ferretti liberamente musicato e interpretato su concessione dello stesso autore. In seguito a questa esperienza si costituisce il Piccolo Circo Barnum, il cui più recente incontro avvenuto tra Davide Bertello, Andrea Astesana e Luca Lentini, porta alla maturazione del progetto in corso.



Il trio porterà sul palco di LA CAVE il proprio rock poetico, denso e ipnotico ibridato da sonorità acustiche ed elettroniche, con le 8 tracce del disco realizzato nell'avamposto di Angrogna (Alpi Cozie, Piemonte Occidentale), mixato e masterizzato da Maurizio Borgna, che ha visto la partecipazione e la collaborazione artistica della band Lo Straniero, intervenuta nella coproduzione di due brani.